Тойогару Танабе: "Вопрос расширенного сотрудничества "Хонды" и "Ред Булла" пока не рассматривается"

Руководитель программы "Хонды" в "Формуле-1" Тойогару Танабе отметил, что в компании пока не думают о сотрудничестве с "Ред Буллом". В 2018 году "Хонда" поставляет двигатели "Торо Россо", и появились слухи, что "Ред Булл" с 2019 года перейдет от "Рено" к японскому поставщику.

– В "Торо Россо" открыты к сотрудничеству, прислушиваются к нам, – цитирует F1i Танабе. – Мы тоже прикладываем все усилия для достижения общих целей. Я сосредоточен на текущем сезоне и работе с "Торо Россо". Стратегические решения принимает высшее руководство "Хонды". Но вопрос расширенного сотрудничества с "Ред Буллом" пока не рассматривается.