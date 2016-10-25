09:17 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Жду, случится ли извержение вулкана между Росбергом и Хэмилтоном"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф опасается, что между Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном может случиться конфликт в последних трех гонках сезона. В личном зачете немец опережает британца на 26 очков.

– Борьба между ними интересная, потому что есть это психологическое противостояние, за которым мы следим в последние годы, – цитирует F1i Вольффа. – Оба пилота в хорошем настроении, но я вечный скептик. Просто жду, случится ли извержение вулкана или нет. Сезон еще не окончен, давление на пилотов колоссальное, поскольку они знают, что ставки высоки.

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