Тото Вольфф: "Жду, случится ли извержение вулкана между Росбергом и Хэмилтоном"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф опасается, что между Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном может случиться конфликт в последних трех гонках сезона. В личном зачете немец опережает британца на 26 очков.

– Борьба между ними интересная, потому что есть это психологическое противостояние, за которым мы следим в последние годы, – цитирует F1i Вольффа. – Оба пилота в хорошем настроении, но я вечный скептик. Просто жду, случится ли извержение вулкана или нет. Сезон еще не окончен, давление на пилотов колоссальное, поскольку они знают, что ставки высоки.