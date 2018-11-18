Тото Вольфф: "В Ферстаппене виден будущий чемпион"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф уверен, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен в будущем станет чемпионом мира. По его словам, голландцу для этого пока не хватает опыта.

– В Максе можно увидеть будущего чемпиона. Невероятный талант и скорость, – цитирует F1Today Вольффа. – Думаю, когда неограненные края пропадут, он станет чемпионом. Через несколько лет он пересмотрит свои нынешние гонки и может уже иметь другое видение на ситуации. Это процесс обучения. Его ускорить нельзя.

Мы себе дали установку, что Хэмилтон не будет бороться с Максом без лишней необходимости. Нашей целью была борьба с "Феррари".