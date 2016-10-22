Тото Вольфф: "Слова Брауна про недоверие ко мне и Лауде были вырваны из контекста"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф ответил на критику в его адрес со стороны Росса Брауна. Известный инженер в своей автобиографии написал, что ушел из "Мерседеса", потому что не мог доверять Вольффу и Ники Лауде.

– Я читал это, а потом сразу позвонил Россу, – цитирует F1i Вольффа. – Очевидно, что отрывки из его книги, появившиеся в прессе, были вырваны из контекста. Реструктуризация организации – всегда сложный и деликатный вопрос. После ухода Росса мы добились большого успеха. Я уважаю его как человека и инженера. Никакие цитаты этого не изменят.