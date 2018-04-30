Тото Вольфф - о сходе Боттаса: "Самый быстрый парень не финишировал"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что удача в гонке "Гран-при Азербайджана" была на стороне его команды. При этом Вольфф добавил, что машинам Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса не хватало скорости.

Гонка в Баку завершилась победой Хэмилтона, Боттас лидировал за три круга до финиша, но получил прокол и сошел с дистанции.

– Удача – один из факторов успеха в "Формуле-1". В предыдущих гонках сейфти-кар сыграл против нас, а в минувшее воскресенье принес победу, – цитирует f1news Вольффа. – Но все равно остается ощущение, что это неправильно по двум причинам: прежде всего, потому что машинам не хватало скорости, и во-вторых, самый быстрый парень не финишировал из-за прокола, который получил, наехав на обломки на трассе за три круга до финиша.

После четырех этапов "Мерседес" со 110 очками занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая от "Феррари" на 4 балла.