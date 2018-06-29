Тото Вольфф: "Новый контракт Хэмилтона? Сейчас мы сосредоточены на гонках"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контрактов с пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Вальттери Боттасом. У обоих пилотов действующие соглашения рассчитаны до конца 2018 года.

- Переговоры с гонщиками? Льюис – часть обновленного бренда "Мерседес". Он активно пользуется социальными сетями. Он искренний, - приводит Speedweek слова Вольффа. - Почему мы до сих пор не подтвердили контракт? Потому что надо обсудить еще несколько деталей, а у нас нет на это времени – мы сосредоточены на гонках. Что касается слухов о зарплате в 45 миллионов фунтов, о которых говорят в Великобритании, кому-то хотелось найти яркий заголовок. Параллельно переговорам с Льюисом, мы обсуждаем новый контракт с Вальттери. Он дает нам гарантию, что второй гонщик будет быстрым, а стабильность – это важный фактор.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон подпишет новый трехгодичный контракт с командой перед "Гран-при Великобритании", которое пройдет с 6 по 8 июля. Боттас планирует связать свою судьбу с "Мерседесом" еще на два года.