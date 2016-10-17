Тото Вольфф: "Мерседес" уже доминирует не так, как в прошлом сезоне"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф уверен, что в "Формуле-1" все вернется на круги своя со следующего сезона благодаря новому регламенту. В Японии "Мерседес" досрочно выиграл третий титул подряд, однако по сравнению с 2014 и 2015 годами англо-немецкая команда уже не выглядела настолько доминирующей. Вольфф считает, что в следующем году его команда уже была бы под угрозой, если бы правила остались неизменными.

– Мы уже не настолько доминируем, как в прошлом году, – цитирует Autosport Вольффа. – Для меня это закономерность из-за стабилизации правил. Мы раньше всегда говорили об этом – просто не меняйте правила, оставьте их в покое, и разрыв в конечном счете сократится, а гонки снова станут интересными. Но затем кто-то решил, что в следующем году должно быть все по-новому, и теперь все опять вернулось на круги своя.