22:51 8 декабря | ФОРМУЛА-1

"Торо Россо" не будет выступать под маркой моторов "Рено"

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"Торо Россо" не будет выступать в 2017 году под брендом "Рено". В официальном списке команд ФИА на следующий сезон "Торо Россо" пока указана без маркировки производителя двигателя. Ранее стало известно, что "Ред Булл" подписал контракт с французской компанией на поставку двигателей для обеих своих команд. Однако "Ред Булл" избегает, чтобы в названии фигурировало упоминание "Рено". Австрийская команда будет выступать под брендом моториста TAG Heuer.

"Торо Россо" занимается поиском технического спонсора, чтобы также использовать его бренд вместо наименования производителя двигателей "Рено".

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