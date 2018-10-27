Стоффель Вандорн: "Не думаю, что агрессия - необходимое качество хорошего гонщика"

Пилот "Макларена" Стоффель Вандорн ответил на слова руководителя команды Зака Брауна. Он ранее заявил, что бельгийцу, который покинет команду после окончания сезона, не хватает агрессии и обратной связи.

– На самом деле у меня нет мнения по этому вопросу, – цитирует F1i Вандорна. – Могу лишь сказать, что все мои инженеры всегда были довольны моими отзывами о работе машины. Я не знаю, что значить быть агрессивным. Не думаю, что агрессия – необходимое качество хорошего гонщика. У меня свой стиль работы, и он давал результат в прошлом. Не думаю, что стану что-то менять.