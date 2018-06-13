Сириль Абитбуль: "В такой ситуации "Рено" с "Ред Буллом" не придет к соглашению"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль выразил недовольство постоянной критикой со стороны руководителя "Ред Булла" Кристиана Хорнера. Он ранее заявил, что из-за двигателя "Рено" машины теряют полсекунды на круге.

– Мы не согласны с этим, – цитирует F1i Абитбуля. – Категорически не согласны. Но в "Ред Булле" очень гордятся своим шасси. В гоночном темпе мы почти догнали конкурентов. И не будем останавливаться на достигнутом. Моторы прогрессируют. Но и противники обновляют двигатели. В любом случае я не согласен со словами про полсекунды. Мы никогда не придем к соглашению в такой ситуации. Однажды ему придется вести переговоры не с "Рено". И этот день приближается, потому что "Ред Буллу" нужно принять решение. Ждать вечно мы не станем.