Сириль Абитбуль: "У Сайнса контракт с "Ред Буллом", но все обсуждается"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль признался, что хотел бы сохранить в команде Карлоса Сайнса. Он не исключил, что с "Ред Буллом" можно будет обсудить возможность окончательного перехода испанца во французскую команду.

– Позади только четыре гонки. У Карлоса особая ситуация, потому что он имеет контракт с "Ред Буллом", – цитирует Marca Абитбуля. – Мы им очень довольны. Он быстро адаптировался в команде. Не секрет, что Сайнс с нами только благодаря соглашению, достигнутому в прошлом году между нами, "Ред Буллом", "Маклареном", "Торо Россо" и "Хондой". Ключ к будущему – в руках самого Сайнса. От его выступлений будет зависеть интерес со стороны других команд. У "Ред Булла" есть контракт, но все можно обсуждать. Главное, чтобы он продолжал показывать свою форму и сравнивать себя с Хюлькенбергом – это еще один прекрасный пилот.