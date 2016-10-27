Серхио Перес: "Хюлькенберг самый быстрый из всех моих напарников по команде"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес считает, что Нико Хюлькенберг, который в следующем году уйдет в "Рено", его самый лучший партнер по команде. Напомним, что ранее Перес выступал в одной команде с Камуи Кобаяси и Дженсоном Баттоном.

– Мы с Нико часто боремся на равных, – цитирует F1i Переса. – Это было полезно для команды, потому что она рассчитывает на равных пилотов. В квалификации я понимал: если не покажу максимум, меня опередит Нико. В гонке то же самое. Это позволяет команде двигаться вперед. Я думаю, что Нико самый быстрый партнер по команде, который у меня был.