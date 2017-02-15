Сергей Воробьев: "Билеты на этапы в Сочи и в Баку будут продаваться одним пакетом"

Промоутер "Гран-при России" "Формулы-1" Сергей Воробьев заявил, что ведет переговоры с промоутером "Гран-При Азербайджана" Арифом Рагимовым по поводу создания к 2018 году пакета билетов сразу на два этапа гонки – в Сочи и Баку. Гран-при России" пройдет с 28 по 30 апреля, а в Азербайджане – с 23 по 25 июня.

– Мы обсуждаем возможность ввода пакетов. То есть можно будет купить билет сразу на две гонки. Надеемся, что в 2018 году такой продукт введем, – заявил Воробьев. (Сергей ФИШ)