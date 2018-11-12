20:41 | Формула-1

Сергей Сироткин: "Не скажу, что получил удовольствие от гонки - я просто старался добраться до финиша"

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Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин остался недоволен своим выступлением на "Гран-при Бразилии". Он занял 17-е место и поднялся на 1 строчку после штрафа Фернандо Алонсо. 

- Честно говоря, я разочарован, - цитирует f1news.ru Сироткина. - В пятницу на длинной серии кругов мы были вполне быстры, но скорость в гонке… Разница как день и ночь. Не могу сказать, что получил удовольствие от гонки – я просто старался добраться до финиша. Было очень сложно держать все под контролем.

Как я сказал, я очень разочарован, учитывая, какую скорость мы демонстрировали в пятницу. Я рассчитывал на гораздо большее, нежели тот результат, которого удалось добиться. Жаль, что так получилось.

Дополнительная информация

https://www.f1news.ru/news/f1-133231.html

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