14:39 | Формула-1

Сергей Сироткин: "Буду жестко бороться с Лэнсом Строллом"

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Пилот "Уильямс" Сергей Сироткин подчеркнул, что попадание в "Формулу-1" не изменило его как человека. Россиянин подчеркнул, что долго шел к попаданию в "Королевские гонки".

 
Сергей СИРОТКИН - новый призовой пилот &quot;Уильямс.&quot;"Я допустил не одну ошибку". Сироткин - о пути в "Формулу-1"

– Когда я узнал, что стал пилотом "Формулы-1"? Рад бы сказать, когда это было, но не могу, ну и уже достаточно времени прошло, – цитирует "Спорт FM" Сироткина. – Как изменилось мое утро? Ничего не изменилось, ведь это не произошло молниеносно. Мы шли к этому долго. В какой-то момент вопрос был решен, потом решен формально и на бумаге, ситуация развивалась плавно. В голове идея превратилась в факт не сразу. Было время осознать и отреагировать спокойно.

На самом деле, я тот же самый пилот и гонщик, что и остался. Сам факт, что это "Формула-1", ничего не меняет: ни мою скорость, ни мой характер пилотирования. Не меняет меня, как человека. Я буду стараться оставаться всегда тем человеком, которым являюсь. Я хочу таким оставаться.

Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы когда-нибудь бороться за титул. Я буду жестко бороться с Лэнсом Строллом. Я сделаю так, чтобы он был позади, чтобы он меня не догонял. Если так случится, что будет борьба между нами... мы все гонщики и будем бороться, уступать я не буду.

Моя задача – пилотировать машину как можно лучше, и это то, от чего я получаю удовольствие. Последний год позволил мне осознать, насколько мне не хватает гоночной борьбы, остроты, прессинга. Именно этот год научил меня думать о том, что я люблю.

Спасибо всем тем, кто болел и поддерживал. Было много трудных моментов, без вас я бы не прошел все это. Это общий успех для страны. Я буду делать максимум и даже больше, чтобы никого из вас не подводить.

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Дополнительная информация

https://sportfm.ru/news/sirotkin-ya-tot-zhe-chelovek-chto-i-do-formuly-1.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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george64

Ай да Серега! Хитрей Кубицы оказался: тот сразу все карты выложил, а наш сначала "да-да, буду половичком, чего изволите-с?", а после подписания контракта нате вам! ))

20:27

Kimi_

Слова чемпиона!!!! Молодец!!!! Теперь главное подтвердить их на деле.

18:04

lavric999

Хоть живет в России, то уже плюс! Не в Монако как до этого Квят! Конечно, когда будет гоняться, в Москву будет реже приезжать, но он и думает по иному, чем Даниил! Будем смотреть и переживать, причем, особенно в первых гонках, обычно Уильямс, в начале сезона показывает себя! Удачи!

17:04

КолобокКолобков

Багагашенька! Пользуется тем, что в Канаде и Великобритании не слушают спорт-фм... будет он жестко биться...Ой...

15:07