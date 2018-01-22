Сергей Сироткин: "Буду жестко бороться с Лэнсом Строллом"

Пилот "Уильямс" Сергей Сироткин подчеркнул, что попадание в "Формулу-1" не изменило его как человека. Россиянин подчеркнул, что долго шел к попаданию в "Королевские гонки".

– Когда я узнал, что стал пилотом "Формулы-1"? Рад бы сказать, когда это было, но не могу, ну и уже достаточно времени прошло, – цитирует "Спорт FM" Сироткина. – Как изменилось мое утро? Ничего не изменилось, ведь это не произошло молниеносно. Мы шли к этому долго. В какой-то момент вопрос был решен, потом решен формально и на бумаге, ситуация развивалась плавно. В голове идея превратилась в факт не сразу. Было время осознать и отреагировать спокойно.

На самом деле, я тот же самый пилот и гонщик, что и остался. Сам факт, что это "Формула-1", ничего не меняет: ни мою скорость, ни мой характер пилотирования. Не меняет меня, как человека. Я буду стараться оставаться всегда тем человеком, которым являюсь. Я хочу таким оставаться.

Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы когда-нибудь бороться за титул. Я буду жестко бороться с Лэнсом Строллом. Я сделаю так, чтобы он был позади, чтобы он меня не догонял. Если так случится, что будет борьба между нами... мы все гонщики и будем бороться, уступать я не буду.

Моя задача – пилотировать машину как можно лучше, и это то, от чего я получаю удовольствие. Последний год позволил мне осознать, насколько мне не хватает гоночной борьбы, остроты, прессинга. Именно этот год научил меня думать о том, что я люблю.

Спасибо всем тем, кто болел и поддерживал. Было много трудных моментов, без вас я бы не прошел все это. Это общий успех для страны. Я буду делать максимум и даже больше, чтобы никого из вас не подводить.