Себастьян Феттель: "Я последний, кто будет вести подковерные игры против Леклера"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель дал понять, что готов к сотрудничеству с новым напарником Шарлем Леклером. В следующем году он заменит Кими Райкконена.

- Конечно, все будет по-другому. Шарль не Кими, а Кими не Шарль, – цитирует Феттеля Autosport. – Леклер еще очень молод, и ему предстоит многому научиться. Но правила в команде останутся такими же, как и сейчас. Конечно, каждый из нас будет стараться оказаться впереди. Но при этом мы должны будем оставаться одной командой и работать сообща. Я его напарник и тоже готов помочь. Я последний, кто будет пытаться что-то утаить от него и затевать подковерные игры.

В сезоне-2018 Шарль Леклер выступает за "Заубер".

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