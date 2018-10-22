Себастьян Феттель: "Рад за Райкконена, но я должен был выступить лучше"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство гонкой "Гран-при США". Он финишировал четвертым, допустив ошибку уже на первом круге.

– Ощущения неоднозначные. С одной стороны, я очень рад, что Райкконен выиграл гонку, а с другой – я не очень доволен своей гонкой, – цитирует F1i Феттеля. – Что касается моего контакта с Риккьярдо, то я думаю, что находился в мертвой зоне, и он меня не видел. Поэтому случился контакт и разворот. Я не мог ничего сделать, чтобы избежать этого.

Очень жаль, что это с самого начала разрушило мою гонку. Я должен был выступить лучше. Но искренне рад за Кими.