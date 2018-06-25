Себастьян Феттель: "Думаю, прорваться через пелотон мне помогал сильный встречный ветер"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, как ему удалось отыграть 12 позиций в гонке "Гран-при Франции" и занять пятое место. В начале заезда немецкий гонщик столкнулся с Валттери Боттасом из "Мерседеса" и после заезда в боксы вернулся на трассу 17-м.

- Прорыв через пелотон? Я оказался в самом конце, но был удивлен, насколько хорошо затем все складывалось, - цитирует f1news Феттеля. - Думаю, мне помогал довольно сильный встречный ветер, дувший с востока на запад в конце длинной прямой. Встречный ветер замедлял соперников впереди на второй части прямой, и благодаря этому я получал заметное преимущество в скорости. Полагаю, если бы ветер дул в противоположную сторону, обгонять было бы гораздо сложнее.

Благодаря своему прорыву, Феттель набрал 10 очков и не отпустил далеко лидера личного зачета Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Идущий вторым Феттель с 131 набранным баллом уступает всего 14 очков.