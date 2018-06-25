Ромен Грожан: "Окону лучше научиться думать, чем говорить"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан ответил на критику гонщика "Форс Индии" Эстебана Окона. Последний выбыл на первом круге "Гран-при Франции" после столкновения с Пьером Гасли, которому предшествовал контакт с Грожаном. Он обвинил Ромена в неаккуратном вождении.

– Я дорого за это заплатил, – цитирует F1i Грожана, который получил пятисекундный штраф. – Не знаю, обосновал ли этот штраф. Меня самого выдавили с трассы, рядом был Леклер, и моя машина даже повредилась – днище деформировалось.

А Окону лучше научиться думать, чем говорить. Леклер был рядом со мной. Куда бы я делся? Это обидно, потому что на этой трассе у нас были шансы выступить хорошо.