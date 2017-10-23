Риккьярдо опасается, что лишится мест на старте "Гран-при Мексики"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признался, что ему, вероятно, придется стартовать с хвоста пелотона в гонке "Гран-при Мексики". На машине австралийца, который сошел с дистанции в гонке "Гран-при США", будут произведены замены деталей сверх квоты.

– Гонка в Остине расстроила, – цитирует F1i Риккьярдо. – А теперь еще, вероятно, придется получить штраф в Мексике. Значит, что стартовать будут с хвоста. Сделаю все возможное, чтобы отыграть как можно больше позиций. Надеюсь, что гонка будет продолжительнее, чем в США.