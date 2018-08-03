"Рено" объявила о переходе Риккьярдо

"Рено" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Даниэлем Риккьярдо. 29-летний австралиец присоединится к французской команде с начала 2019 года. Соглашение рассчитано на два сезона. Ранее "Ред Булл" объявил, что Риккьярдо отказался продлевать контракт с командой.

Ожидается, что в "Ред Булле" Риккьярдо заменит Карлос Сайнс, который имеет контракт с австрийской командой, но выступает в нынешнем сезоне за "Рено". А Риккьярдо в "Рено" будет партнером Нико Хюлькенберга.

Отметим, что интерес к Сайнсу также проявлял "Макларен". Если испанец предпочтет британскую команду, то в "Ред Булле" напарником Макса Ферстаппена может стать Пьер Гасли, который выступает в "Торо Россо".

Французская пресса считает, что Риккьярдо решил уйти из "Ред Булла", поскольку недоволен положением второго номера в команде, а также не верит в перспективы австрийцев с двигателями "Хонды", на которые команда перейдет с 2019 года.