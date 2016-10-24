Пэт Симондс: "Алонсо использовал Массу в качестве тормоза"

Технический директор "Уильямса" Пэт Симондс раскритиковал решение ФИА не наказывать Фернандо Алонсо за контакт с Фелипе Массой в конце гонки "Гран-при США". Испанец толкнул бразильца в борьбе за шестое место, но стюарды посчитали это гоночным инцидентом.

– Я не согласен с вердиктом ФИА, – цитирует Motorsport Симондса. – Считаю, что Алонсо поздно затормозил. Он использовал машину Фелипе как тормоз, что позволило ему остаться на трассе. Пару кругов спустя он сделал то же самое с Сайнсом. Хотя там касания не было. Но он так выкатывал на траекторию, что я подумал, будто он едет в Мексику.