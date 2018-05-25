Пьер Гасли: "Торо Россо" может побороться за первую десятку в Монако"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли рассчитывает успешно выступить в квалификации "Гран-при Монако". По словам француза, машина позволяет побороться за место в первой десятке.

– Сейчас очень маленькие разрывы между седьмым местом и последующими, – цитирует AFP Гасли. – Мы в первых практиках пробовали менять настройки. Я пока не нашел оптимальный баланс, чтобы почувствовать машину. Но Хартли был хорош, и это дает нам материал для анализа. Машина выглядит быстрой, поэтому мы сможем бороться за место в первой десятке, если найдем, как снять две-три десятых с круга.