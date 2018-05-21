Пэдди Лоу: "Уильямс" сбился с пути в некоторых ключевых областях"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу надеется, что команда сильно прибавит по ходу сезона. По его словам, запущена специальная программа по переработке машины.

– Машина не так хороша, как должна быть, – цитирует F1i Лоу. – Есть некоторые проблемы, которые нам понятны. Мы работаем над их решением. К сожалению, пока ни одна из проблем не решена. Поэтому мы так сильно отстали в Барселоне. Со временем все недостатки будут исправлены. Мы не будем сдаваться. В команде развернута программа восстановления, которая должна помочь вывести машину на расчетный уровень. Эта программа будет работать до середины сезона. Хотя мы не можем ничего гарантировать. В некоторых ключевых областях мы сбились с пути и теперь это понимаем.