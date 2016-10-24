Палмер раскритиковал "Рено" после гонки в США

Пилот "Рено" Джолион Палмер раскритиковал свою команду после "Гран-при США". Британец финишировал на 13-м месте, уступив своему партнеру по команде Кевину Магнуссену десять секунд.

– Большую часть гонки я провел за спиной Кевина и больше ничего не делал, – цитирует F1i Палмера. – Почти все время мне приходилось держаться в секунде или полутора секундах от него, что не шло на пользу моей машине. Я знал, что быстрее, чем он. Но обойти его не мог. Говорил об этом команде, говорил, что я имею лучший темп, но ничего не менялось. Надеялся, что команда поменяет нас местами, что позволило бы мне догнать впереди идущих конкурентов. Считаю, команда не сработала в своих же интересах. Я мог бы легко оказаться гораздо выше, но 30 кругов провел за его спиной.