Нико Росберг: "Наказание Хэмилтона облегчит мне гонку"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг считает, что нельзя говорить о его победе в гонке "Гран-при Бельгии" заранее. Напомним, что из-за замены агрегатов двигателя на машине Льюиса Хэмилтона сверх лимитированной нормы британец будет стартовать с задних рядов.

– Конечно, это может облегчить мне гонку, – цитирует F1i Росберга. – Льюис ведь мой самый главный соперник. И он будет стартовать последним. Но мне сначала нужно хотя бы финишировать в этой гонке. К тому же мы в ней не одни участвуем. Не стоит напоминать, что в Хоккенхайме я финишировал за обоими "Ред Буллами".