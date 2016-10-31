Нико Росберг: "Хэмилтон не заслужил наказания за срезанный поворот"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признал, что на "Гран-при Мексики" Льюис Хэмилтон выступил лучше. Немец стал вторым, а британец победил, причем Росбергу пришлось отвечать на вопросы о жестком поведении по отношению к нему со стороны Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

– Когда мы боролись с Ферстаппеном, мой болид получил ощутимый удар, – цитирует F1i Росберга. – Я думал, машина рассыплется на части. Это было слишком. Что касается действий Льюиса в начале, то я не думаю, что его стоило наказывать за срезанный поворот. Он вошел в него первым и первым вышел. Хэмилтон лучше сработал в этот уик-энд. Гонка была насыщенной на события, но я должен смириться со вторым местом. Льюис заслужил победу.