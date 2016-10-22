Нико Росберг: "Был расстроен, увидев результат Хэмилтона"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что верил до последнего в свою победу в квалификации "Гран-при США". Немец лидировал до последней попытки, в которой его опередил Льюис Хэмилтон.

– Я не очень хорошо прошел первый сектор, там Льюис получил преимущество, – цитирует F1i Росберга. – В двух других попытался выложиться по полной, но этого не хватило. Признаюсь, до последней секунды верил в успех. Был немного расстроен, когда увидел результат Хэмилтона. Но нужно смириться. У нас отличная машина, и мы поборемся за победу. Нужно настороженно отнестись и к "Ред Буллу". Часто в этом сезоне мы видели, что квалификация ничего не значит. Так что я верю в себя. Всякое может случиться уже в первом повороте. Нужно сохранять хладнокровие.