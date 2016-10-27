Нико Хюлькенберг: "Перес рассчитывает однажды перейти в "Феррари"

Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг считает, что его партнер по команде Серхио Перес ждет предложения от "Феррари". По словам немца, который перейдет в следующем году в "Рено", именно поэтому мексиканец решил провести еще сезон в "Форс Индии".

– Мой переход в "Рено" – правильный шаг для карьеры, – цитирует Auto Motor und Sport Хюлькенберга. – Я всегда хотел выступать за заводскую команду, и вот желание сбылось. Перес посчитал, что ему правильнее будет остаться. Он надеется однажды оказаться в "Феррари". Но я считаю, что сейчас двери в топ-команды закрыты.