15:50 | ФОРМУЛА-1

Нико Хюлькенберг: "Перес рассчитывает однажды перейти в "Феррари"

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Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг считает, что его партнер по команде Серхио Перес ждет предложения от "Феррари". По словам немца, который перейдет в следующем году в "Рено", именно поэтому мексиканец решил провести еще сезон в "Форс Индии".

– Мой переход в "Рено" – правильный шаг для карьеры, – цитирует Auto Motor und Sport Хюлькенберга. – Я всегда хотел выступать за заводскую команду, и вот желание сбылось. Перес посчитал, что ему правильнее будет остаться. Он надеется однажды оказаться в "Феррари". Но я считаю, что сейчас двери в топ-команды закрыты.

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