Ники Лауда: "Титул еще не у нас в кармане"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что еще рано говорить о чемпионстве Льюиса Хэмилтона. За четыре гонки до конца сезона британец опережает Себастьяна Феттеля из "Феррари" на 59 очков.

– Пока рано заявлять о титуле. Но гонка в Японии стала невероятным шагом вперед, – цитирует Auto Motor und Sport Лауду. – Хотя титул еще не у нас в кармане. Ситуация все же выглядит благоприятно. Мы еще работаем над улучшением машины. Заметили, что болид лучше себя чувствует, когда лидирует, чем когда догоняет. Это из-за наших аэродинамических настроек. Чтобы избежать проблем, нам все время нужно быть впереди.