Ники Лауда: "Слова Экклстоуна о Росберге бестактны"

В руководстве "Мерседеса" отреагировали на слова генерального промоутера "Формулы-1" Берни Экклстоуна, который заявил, что победа Нико Росберга менее желательна для "Королевских гонок", чем успех Льюиса Хэмилтона. С его позицией не согласились Ники Лауда и Тото Вольфф.

– Эта критика вероятного чемпиона мира выглядит бестактной, – цитирует F1i Лауду. – Говорить что-то подобное в такой важный момент сезона просто неправильно.

Вольфф подчеркнул, что Экклстоуну придется смириться с любым чемпионом мира.

– Я думаю, что чемпионом должен быть тот, кто завершит сезон с наибольшим числом очков, – отметил Вольфф. – Такой пилот заслужит звание чемпиона мира и уважение всех.