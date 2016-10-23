19:17 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Слова Экклстоуна о Росберге бестактны"

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В руководстве "Мерседеса" отреагировали на слова генерального промоутера "Формулы-1" Берни Экклстоуна, который заявил, что победа Нико Росберга менее желательна для "Королевских гонок", чем успех Льюиса Хэмилтона. С его позицией не согласились Ники Лауда и Тото Вольфф.

– Эта критика вероятного чемпиона мира выглядит бестактной, – цитирует F1i Лауду. – Говорить что-то подобное в такой важный момент сезона просто неправильно.

Вольфф подчеркнул, что Экклстоуну придется смириться с любым чемпионом мира.

– Я думаю, что чемпионом должен быть тот, кто завершит сезон с наибольшим числом очков, – отметил Вольфф. – Такой пилот заслужит звание чемпиона мира и уважение всех.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dionis741

Экклстоуну пора на пенсию, тёмно-коричневый не будет бессменным чемпионом, как бы его не тянули за уши к титулу, наказывая Росберга на ровном месте или вводя режим виртуального/реального пейскара в зависимости от того, кто лидирует.

19:55

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