Ники Лауда: "Мерседес" пробовал подписать Ферстаппена"

Директор "Мерседеса" Ники Лауда подтвердил, что его команда пыталась подписать Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Однако после неудачи "Мерседес" продлил контракт Валттери Боттаса.

– Да, мы действительно вели переговоры с Ферстаппеном, – цитирует ORF Лауду. – У нас были контакты с его отцом и с ним самим летом 2017 года.

Хэмилтон – лучший гонщик, но ему нужен партнер по команде, который сможет оказывать на него давление и вынуждать Льюиса показывать все, на что он способен. Ему нужен кто-то, кто сможет его подстегнуть.