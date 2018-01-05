Нельсон Пике: "Алонсо порождает проблемы"

Трехкратный чемпион мира Нельсон Пике считает, что пилот "Макларена" Фернандо Алонсо может винить только себя в неудачном выборе команд. На счету испанца два чемпионских титула.

– Алонсо мог выиграть пять титулов, но реальность такова, что в любом месте, где оказывался Алонсо, возникал хаос, – цитирует F1i Пике. – Он фантастический гонщик, но вместе с тем создает множество проблем. А заканчивается все его уходом из команды. Он плохо выстраивает отношения в команде. Он всегда хочет всего лучшего, а мог бы сначала выстроить отношения.