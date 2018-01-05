12:07 | Формула-1

Нельсон Пике: "Алонсо порождает проблемы"

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Трехкратный чемпион мира Нельсон Пике считает, что пилот "Макларена"  Фернандо Алонсо может винить только себя в неудачном выборе команд. На счету испанца два чемпионских титула.

– Алонсо мог выиграть пять титулов, но реальность такова, что в любом месте, где оказывался Алонсо, возникал хаос, – цитирует F1i Пике. – Он фантастический гонщик, но вместе с тем создает множество проблем. А заканчивается все его уходом из команды. Он плохо выстраивает отношения в команде. Он всегда хочет всего лучшего, а мог бы сначала выстроить отношения.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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КолобокКолобков

Алонсо был гораздо ближе к титулу в Скудерии,чем тефтелька...Вот сейчас в Феррари как раз хаос.

13:13

Джерри. Без Тома.

Как будто Хэм няшка. Со всеми перегавкался, однако, 4 титула захапал.

13:07

Джерри. Без Тома.

Лучше бы Даньку куда пристроил.

13:06