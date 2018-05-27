"Механик держал рядом с машиной вентилятор". Почему Сироткин не получил второй штраф на "Гран-при Монако"

Гоночный директор FIA Чарли Уайтинг объяснил, за что Сергей Сироткин мог получить второй штраф по ходу "Гран-при Монако".

Уже в начале гонки российский пилот "Уильямса" получил штраф стоп-энд-гоу после заминки на стартовой решетке: из-за проблем с оборудованием механики не смогли поставить на его машину колеса в нужное время. Сироткин отбыл наказание на седьмом круге, что автоматически отбросило его на последнее место. Почти сразу после этого судьи начали новое расследование в отношении Сироткина – у судей были подозрения, что механики команды работали над машиной, когда пилот отбывал наказание.

– Пара команд посчитала, что они работали над машиной, – приводит Motorsport слова Уайтинга. – Но даже несмотря на то, что один парень там держал рядом с машиной вентилятор, я не думаю, что мы можем сказать, что он работал с машиной. Судьи рассмотрели этот инцидент, но правило предполагает, что никто не должен работать над машиной непосредственно руками. Если помнить, зачем было введено правило, я думаю, все там было нормально.

Первый штраф? Не знаю, почему именно они опоздали, но они опоздали. Причем, как говорят наши люди, опоздали серьезно.