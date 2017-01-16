Масса проведет в "Уильямсе" еще один сезон

Команда "Формулы-1" "Уильямс" подписал контракт с бразильским пилотом Филиппе Массой до конца 2017 года, сообщает пресс-служба британской конюшни. Ранее стало известно, что пилот "Уильямса" Валттери Боттас перешел в команду "Мерседес". 27-летний финн заменил в команде чемпиона мира-2016 Нико Росберга.

35-летний Масса, выступавший за "Уильямс" последние три года, по окончании прошлого сезона завершил карьеру в "Формуле-1". Однако из-за ухода Боттаса в "Мерседес" "Уильямс" попросил бразильца провести еще один сезон, поскольку команда нуждается в опытном пилоте. Вторым гонщиком британской конюшни в 2017 году будет 18-летний канадец Лэнс Стролл.

