17:54 | ФОРМУЛА-1

Масса проведет в "Уильямсе" еще один сезон

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Команда "Формулы-1" "Уильямс" подписал контракт с бразильским пилотом Филиппе Массой до конца 2017 года, сообщает пресс-служба британской конюшни. Ранее стало известно, что пилот "Уильямса" Валттери Боттас перешел в команду "Мерседес". 27-летний финн заменил в команде чемпиона мира-2016 Нико Росберга.

35-летний Масса, выступавший за "Уильямс" последние три года, по окончании прошлого сезона завершил карьеру в "Формуле-1". Однако из-за ухода Боттаса в "Мерседес" "Уильямс" попросил бразильца провести еще один сезон, поскольку команда нуждается в опытном пилоте. Вторым гонщиком британской конюшни в 2017 году будет 18-летний канадец Лэнс Стролл.
 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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