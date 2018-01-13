Марио Изола: "Кубице нужно дать время"

Глава отдела "Пирелли" по "Формуле-1" Марио Изола поддержал польского пилота Роберта Кубицу. Ранее стало известно, что "Уильямс" не был впечатлен работой поляка с шинами на тестах, поэтому не станет его подписывать.

– Кубица очень опытный профессионал, хотя долго не выступал в "Формуле-1", – цитирует Racer Изолу. – Но он еще способен на многое. Я спрашивал его мнение о шинах после тестов. Он четко разбирался в их работе, деградации. Очевидно, что после шести лет пропуска он встретится с другими во многом машинами. Все изменилось с тех пор. Нельзя ждать, что он будет быстрее, чем пилот, который провел много тестов и хорошо знает шины. Но Роберту нужно дать время на адаптацию, чтобы он мог показать свой потенциал.