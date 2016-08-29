Макс Ферстаппен: "Пилотам "Феррари" должно быть стыдно"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен заявил, что гонщиками "Феррари" Себастьяну Феттелю и Кими Райкконену не стоит критиковать его за эпизод в первом повороте "Гран-при Бельгии", так как столкнулись они между собой. Во время гонки в Спа 18-летний голландец сначала стал участником аварии с пилотами итальянской "конюшни" в первом повороте, затем несколько раз агрессивно защищался от атак пилотов "Ферарри", которые после гонки обрушились на него с упреками. Ферстаппен отверг обвинения Феттеля, который назвал голландца виновником стартовой аварии, и подчеркнул, что именно из-за событий в первом повороте он в дальнейшем был столь агрессивен в борьбе с пилотами "Феррари".

– Думаю, им должно быть стыдно за такую аварию, особенно если учесть огромный уровень опыта обоих, – приводит Motorsport слова Ферстаппена. – Им не надо так драматизировать то, что случилось позже. Они, прежде всего, должны понять, что я не в восторге от испорченной ими моей гонки.

Там было вполне достаточно места для трех машин. Когда я поравнялся с Кими, он стал зажимать меня. Если бы Феттель не стал поворачивать так резко и оставил нам хотя бы еще один метр, мы все бы проехали там. На видео ясно видно, что когда Феттель поворачивает, то врезается в Райкконена. И только потом машина Кими отлетела в меня.

Они испортили мою гонку. И я не собирался облегчать им жизнь. Думаю, они должны это понять. Я не собирался уступать им дорогу. Все началось в первом повороте. Без этого я, конечно же, действовал бы не столь агрессивно и не стал бы так выживать Райкконена.

Думаю, ему и правда пришлось чуть сбросить, но судьи сочли, что все в порядке, и это здорово. Сейчас я для него словно красная тряпка для быка. Мы почему-то всегда оказываемся на трассе рядом.