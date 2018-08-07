Макс Ферстаппен: "Мы все время на гонку или две отстаем в развитии"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что "Рено" запаздывает с обновлением двигателя, предоставляемого его команде. Поэтому якобы австрийцы отстают постоянно от "Мерседеса" и "Феррари".

– Мы знаем, что "Феррари" и "Мерседес" немедленно вводят свои обновления, что дает им преимущество на гонку или две, – цитирует F1i Ферстаппена. – Потом только остальные обновляются. Поэтому мы постоянно опаздываем на пару гонок. Особенно это заметно сейчас, когда у "Рено" есть своя заводская команда.

Конечно, кто-то не рад, что мы будем работать с "Хондой" в следующем году. Но это просто нужно принять. Надеюсь, что мы продолжим в этом сезоне развивать машину. А двигатель – отдельная история. Мы знаем, что наше шасси лучше, чем у конкурентов.