Макс Ферстаппен: "Мне не повезло с бордюром"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил разочарование квалификацией "Гран-при США". Голландец показал 15-й результат, поскольку из-за технических проблем не смог выступить во втором сегменте.

– К сожалению, в первом сегменте я жестко проехал по бордюру, что оказалось слишком для подвески, – цитирует Grand Prix Ферстаппена. – Это довольно неприятно, потому что весь уик-энд другие делали то же самое в этом месте. Да и я сам. Мне не повезло, можно сказать. И этот бордюр может стать проблемой в гонке.

Мой план состоит в том, чтобы как можно скорее пройти как можно больше соперников на старте, прорваться вперед и бороться там. Быстрый старт очень важен.