Льюис Хэмилтон: "Я так счастлив за Англию! Прекрасное воскресенье"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который сегодня выиграл "Гран-при Франции", порадовался победе сборной Англии по футболу в матче чемпионата мира над Панамой (6:1).

- Классная работа, ребята! - приводит ВВС слова Хэмилтона в адрес своей команды. - А еще я счастлив за Англию. Прекрасное воскресенье для всех!

Отметим, что Хэмилтон, благодаря победе во Франции, вернул себе первое место в личном зачете. На счету британца 145 очков, пилот "Феррари" Себастьян Феттель идет на втором месте со 131 баллом.