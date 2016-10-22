Льюис Хэмилтон: "В гонке решающую роль будет играть тактика"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил радость по поводу победы в квалификации "Гран-при США". Британец на протяжении заездов боролся со своим партнером по команде Нико Росбергом, опередив его в последней попытке.

– Я ценю эту победу, – цитирует F1i Хэмилтона. – Был момент, когда я оказался позади. Тогда я почувствовал поддержку окружающих. Когда вернулся в боксы, меня поддержали. Там было много моих друзей, члены семьи. Поэтому победа в квалификации особенно приятна. Чувствую положительный эффект от усердной работы, которую мы проделали в последние недели. Завтра тактика с самого старта будет играть ключевую роль. Мы хорошо подготовлены, так что все должно сложиться удачно.