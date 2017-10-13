Льюис Хэмилтон: "Не стану допускать сумасшедшего риска"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что не будет рисковать в последних четырех гонках чемпионата. Его преимущество над Себастьяном Феттелем из "Феррари" составляет 59 очков.
– Я думаю, что нашел идеальный баланс в гонках, – цитирует F1i Хэмилтона. – Мой опыт позволяет мне понимать, когда нужно атаковать, а когда лучше сохранять спокойствие. Я буду подходить к каждой гонке с целью победить, но не стану допускать сумасшедшего риска.
Отметим, что теоретически Хэмилтон может стать чемпионом уже в следующей гонке в Остине, если наберет на 16 очков больше, чем Феттель. После США гонки состоятся в Мексике, Бразилии и Абу-Даби.
SSNA7
Schnippersson Готовит отмазки на случай проигрыша Ферста. Боится видать его___________У меня просто кровь из глаз пошла после прочтения этого комментария...что к чему вообще?
12:04
Schnippersson
Готовит отмазки на случай проигрыша Ферста. Боится видать его
12:01