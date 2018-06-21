Льюис Хэмилтон: "Формул-1" потребовала самоотречения, и я люблю дело, которым занимаюсь"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что ему нравится в "Формуле-1", а также поделился мнением о грядущем "Гран-при Франции", которое пройдет с 22 по 24 июня.

- Есть много всего, что меня мотивирует. Мое желание выиграть этот чемпионат больше, чем когда бы то ни было, – цитирует Paper Хэмилтона. - Я много чем занимаюсь в жизни, у меня разнообразные интересы, но это было бы невозможно без гонок. Они – основа всему и превыше всего. Чтобы добиться того, чего я добился, понадобилось очень много времени, "Формула-1" потребовала самоотречения, и я люблю дело, которым занимаюсь. Мне нравится участвовать в соревнованиях и преодолевать трудности. Шансы на "Гран-при Франции"? "Феррари" в последнее время лучше справляется с делом и немного нас опережает, поэтому мы должны больше работать.

После семи этапов Хэмилтон идет на втором месте, уступая одно очко пилоту "Феррари" Себастьяну Феттелю, на счету которого 121 балл.