Лучшего гонщика дня Ферстаппена оштрафовали после финиша "Гран-при США" и отобрали третье место

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком дня по итогам "Гран-при США". Он стартовал 16-м и финишировал третьим.
Однако после финиша гонки стюарды оштрафовали Ферстаппена, который в борьбе за третье место обошел Кими Райкконена из "Феррари" в одном из последних поворотов.
Болид Ферстаппена четырьмя колесами был за пределами трассы, он получил 5-секундный штраф – Райкконен уступил ему 4 секунды. Таким образом, финн поднялся на третье место.
BREAKING: Max Verstappen given a five-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage– Formula 1 (@F1) 22 октября 2017 г.
RAI now promoted to P3#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/AxTOM0GxYI
Even with a five-second time penalty, you voted @Max33Verstappen as your #F1DriverOfTheDay at the #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/UsQGZwA9YO– Formula 1 (@F1) 22 октября 2017 г.
SSNA7
george64______Аминь!
00:53
george64
Обычно советуют то, что попробовали сами. )
00:42
КолобокКолобков
Просто пересмотрите ВСЕ другие обгоны по ходу гонки. И,как я уже советовал вчера- окунитесь мордой в дерьмо.
00:05