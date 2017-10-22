23:55 22 октября | Формула-1

Лучшего гонщика дня Ферстаппена оштрафовали после финиша "Гран-при США" и отобрали третье место

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком дня по итогам "Гран-при США". Он стартовал 16-м и финишировал третьим.

Однако после финиша гонки стюарды оштрафовали Ферстаппена, который в борьбе за третье место обошел Кими Райкконена из "Феррари" в одном из последних поворотов.

Болид Ферстаппена четырьмя колесами был за пределами трассы, он получил 5-секундный штраф – Райкконен уступил ему 4 секунды. Таким образом, финн поднялся на третье место.

"Гран-при США". LIVE!

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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SSNA7

george64______Аминь!

00:53

george64

Обычно советуют то, что попробовали сами. )

00:42

КолобокКолобков

Просто пересмотрите ВСЕ другие обгоны по ходу гонки. И,как я уже советовал вчера- окунитесь мордой в дерьмо.

00:05