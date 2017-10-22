Лучшего гонщика дня Ферстаппена оштрафовали после финиша "Гран-при США" и отобрали третье место

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком дня по итогам "Гран-при США". Он стартовал 16-м и финишировал третьим.

Однако после финиша гонки стюарды оштрафовали Ферстаппена, который в борьбе за третье место обошел Кими Райкконена из "Феррари" в одном из последних поворотов.

Болид Ферстаппена четырьмя колесами был за пределами трассы, он получил 5-секундный штраф – Райкконен уступил ему 4 секунды. Таким образом, финн поднялся на третье место.

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