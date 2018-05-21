Лоуренс Стролл: "Я верю в "Уильямс". Но в "Формуле-1" чудес не бывает"

Инвестор "Уильямса" Лоуренс Стролл, чей сын Лэнс выступает за команду, все еще верит в то, что она справится с проблемами. На старте сезона "Уильямс" показывает худшие результаты в пелотоне.

– Мы еще не думаем о следующем сезоне, – цитирует F1i Стролла-старшего. – Я верю в "Уильямс", хотя сейчас он сбился с пути. Пробуждение оказалось жестким. Надеюсь, что это стало шоком для членов команды, которые несут ответственность. Но исправление ситуации может занять много времени. В "Формуле-1" чудес не бывает.