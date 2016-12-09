Liberty Media в январе решит, выкупать ли контрольный пакет акций "Формулы-1"

Американская компания Liberty Media в январе определится с окончательными планами по покупке прав на "Формулу-1". 17 января акционеры компании проведут голосование и решат, выкупать ли им контрольный пакет акций бренда, сообщает Motorsport. Ранее Liberty Media приобрела 19,1 процента акций "Формулы-1".

Одобрение покупки всех акций зависит в том числе от разрешения со стороны антимонопольных органов, которое должен получить покупатель. После покупки контрольного пакета акций компания будет переименована в Formula One Group.