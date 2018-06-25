Лэнс Стролл: "Шина просто не выдержала и взорвалась"

Пилот команды "Уильямс" Лэнс Стролл рассказал, что произошло на последних кругах гонки на Гран-при Франции, когда покрышка на его машине не выдержала и разлетелась на куски.

- Поначалу скорость у нас была приемлемая, и я неплохо стартовал, – цитирует гонщика Autosport. – Однако кругов за 20 до конца я начал ощущать сильные вибрации, что стало причиной повышенного износа передней левой шины. На этой покрышке была проплешина, а когда меня обгонял Вандорн, я практически не мог повернуть направо, резина не работала. За пару кругов до конца дистанции вибрация стала настолько ощутимой, что шина просто не выдержала и взорвалась. Было излишне оптимистично думать, что можно проехать всю гонку на одном комплекте. Мы попытались, но у нас не получилось.

Стролл занял в гонке 17-е место. Победу одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.