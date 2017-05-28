16:40 | ФОРМУЛА-1

Квят сошел с дистанции на "Гран-при Монако"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить "Гран-при Монако". Гонщик сошел с дистанции за 6 кругов до конца из-за проблем с болидом, которые возникли после столкновения с Серхио Пересом из "Форс Индии". До контакта пилотов россиянин располагался на девятой позиции.

"Гран-при Монако". Live!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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NicolasHomme

Красиво в С-Э пишут ... сошел ... ну так напишите правду, выбил его Перес.

17:14

lavric999

Мексиканец, конченный урод! Везде и всем мешал, всю гонку! Лез везде!

17:13

The-Rock

Зашибись его выбили!

16:55

tryam

даже в Монако то не мог ничего сделать...

16:45