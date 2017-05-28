Квят сошел с дистанции на "Гран-при Монако"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить "Гран-при Монако". Гонщик сошел с дистанции за 6 кругов до конца из-за проблем с болидом, которые возникли после столкновения с Серхио Пересом из "Форс Индии". До контакта пилотов россиянин располагался на девятой позиции.
NicolasHomme
Красиво в С-Э пишут ... сошел ... ну так напишите правду, выбил его Перес.
17:14
lavric999
Мексиканец, конченный урод! Везде и всем мешал, всю гонку! Лез везде!
17:13
The-Rock
Зашибись его выбили!
16:55
tryam
даже в Монако то не мог ничего сделать...
16:45