Квят разбил машину в гонке "Гран-при Сингапура"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выбыл из гонки "Гран-при Сингапура" на 11-м круге. Россиянин не справился с управлением на подсыхающей трассе в седьмом повороте и вылетел в буфер безопасности.

– Извините, ребята, извините, – сказал Квят по радио инженерам сразу после вылета.

Напомним, что россиянин перед вылетом обогнал Кевина Магнуссена на "Хаасе" в борьбе за десятое место.

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