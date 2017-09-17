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Квят разбил машину в гонке "Гран-при Сингапура"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выбыл из гонки "Гран-при Сингапура" на 11-м круге. Россиянин не справился с управлением на подсыхающей трассе в седьмом повороте и вылетел в буфер безопасности.

– Извините, ребята, извините, – сказал Квят по радио инженерам сразу после вылета.

Напомним, что россиянин перед вылетом обогнал Кевина Магнуссена на "Хаасе" в борьбе за десятое место.

"Гран-при Сингапура". LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adehduard

Красавец.Просто ему враги(под покровом ночи и дождя-Карлос пробрался под машину) закачали воздух в тормоза.

15:45

poloskun

Второй Петров испортился, давай ктотаммногонаворовал спонсируй нового. Или Сочи протухнет. Имярек издержек не любит у детища.

15:45

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Мдяяяяяяяяяяяяяяяя......... Только вчера предлагал ЕМУ и ВИТАЛИКУ поработать у нас в городе таксистами, за что был обгавкан местными ура--поцтреотами. А теперь вижу ---- ну ЕГО на)( )( )(........... Угробит ведь с таким вождением пол-города !!!!!

15:41