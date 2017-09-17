Квят разбил машину в гонке "Гран-при Сингапура"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выбыл из гонки "Гран-при Сингапура" на 11-м круге. Россиянин не справился с управлением на подсыхающей трассе в седьмом повороте и вылетел в буфер безопасности.
– Извините, ребята, извините, – сказал Квят по радио инженерам сразу после вылета.
Напомним, что россиянин перед вылетом обогнал Кевина Магнуссена на "Хаасе" в борьбе за десятое место.
Daniil Kvyat's 2nd Toro Rosso stint in a nutshell #SingaporeGP pic.twitter.com/JwX7smWK3r– Mr. Meeseeks (@DrB_097) 17 сентября 2017 г.
adehduard
Красавец.Просто ему враги(под покровом ночи и дождя-Карлос пробрался под машину) закачали воздух в тормоза.
15:45
poloskun
Второй Петров испортился, давай ктотаммногонаворовал спонсируй нового. Или Сочи протухнет. Имярек издержек не любит у детища.
15:45
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Мдяяяяяяяяяяяяяяяя......... Только вчера предлагал ЕМУ и ВИТАЛИКУ поработать у нас в городе таксистами, за что был обгавкан местными ура--поцтреотами. А теперь вижу ---- ну ЕГО на)( )( )(........... Угробит ведь с таким вождением пол-города !!!!!
15:41