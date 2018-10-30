Кристиан Хорнер: "Время вне "Формулы-1" дало Квяту шансы многое переосмыслить"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что пауза в выступлениях в "Формуле-1" пойдет на пользу Даниилу Квяту. Россиянин, напомним, в следующем сезоне вернется в "Торо Россо".

– Я думаю, он теперь пребывает в лучшем состоянии, – цитирует Motorsport Хорнера. – Я провел с ним некоторое время летом, и видел, что сейчас он в хорошем расположении духа. Я думаю, тот период, который он провел вне "Формулы-1", дал ему шанс многое переосмыслить.

Он всегда был быстрым пилотом, и я надеюсь, что в "Торо Россо" у него будут подходящие инструменты, чтобы реализовать свой потенциал.

Я думаю, дело в опыте. Мы говорим о совсем молодых парнях. Ему, кажется, всего 24, не так ли? Он успел получить достаточный жизненный опыт, и сейчас, как я и сказал, он находится в правильном психологическом состоянии.

В этом спорте всегда будет полно спекуляций и слухов. Я думаю, это естественно для "Формулы-1". Надо уметь справляться с этим и не верить всему, что пишут.

В любом спорте давление велико, и вам необходимо с ним справляться. Я думаю Даниил сейчас намного лучше готов к тому, чтобы выдерживать прессинг. Но он есть в любом виде спорта, когда речь идет о борьбе на самом верху.